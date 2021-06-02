لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب شخصين آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء؛ إثر وقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، بالعاشر من رمضان بالشرقية.



وكان اللواء دكتور أيمن مطر حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، تلقى إخطارًا من اللواء أيمن هنداوي مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بوصول جثة لشخص في العقد السابع من العمر، وشخصين اثنين آخرين مصابين بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين وقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.