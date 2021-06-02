محافظ قنا يفاجئ مخابز قوص للاطمئنان على جودة رغيف الخبز

فاجأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عددًا من المخابز البلدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص؛ لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من قبل المواطنين، والعمل على حلها.

وأطمئن محافظ قنا، على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفات التلاعب بالوزن لضمان وصول الخبز لمستحقيه، مؤكدا على أصحاب المخابز ضرورة نظافة المعدات في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وإلزام العاملين بالمخبز بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة الأمراض والأوبئة والتنبيه على المواطنين مراعاة المسافات البينية؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع.