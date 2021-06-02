غلق المنصة الخاصة بترامب على الإنترنت بشكل نهائي

أعلن "جاسون ميللر" كبير مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، عن غلق المنصة الخاصة بالرئيس السابق على الإنترنت بشكل نهائي.

وقال، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن المنصة الخاصة بترامب سيتم وقفها بشكل نهائي من على موقعه الإلكتروني، ولن تعود للعمل مجددا.

وأضاف ميللر أن هذا القرار سيساعد في تعزيز الجهود التي نعمل عليها حاليا، ولم يشر إلى مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذه الجهود.

يشار إلى أن جميع منصات التواصل الاجتماعي ومن بينها فيس بوك وتويتر ويوتيوب كانت قد قررت حظر حسابات الرئيس الأمريكى السابق للحد من الخطاب التحريضي الذي تجسد مؤخرا من خلال اقتحام مجموعة من المواطنين الأمريكيين مبنى الكابيتول، والذي يعدّ أحد الرموز الحية للديمقراطية عبر العالم وذلك بعد لحظات من تغريدة أطلقها الرئيس المنتهية ولايته من حسابه.