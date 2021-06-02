 الهند تسجل 132 ألفا و788 إصابة جديدة و3207 وفيات بكورونا خلال يوم واحد - بوابة الشروق
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الهند تسجل 132 ألفا و788 إصابة جديدة و3207 وفيات بكورونا خلال يوم واحد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:42 ص

سجلت الهند 132 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 28 مليونا و307 آلاف و832 حالة.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الأربعاء - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 3 آلاف و207 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 335 ألفا و102 حالة.
وأفادت الوزارة بأن 231 ألفا و456 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 26 مليونا و179 ألفا و85 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليون و793 ألفا و645 شخصا.

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