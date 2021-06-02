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وكالة الاستخبارات العراقية تضبط كدسا للعتاد في الأنبار

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:16 م

تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق من ضبط كدس للعتاد في الأنبار عائد لما يسمى ولاية الجنوب في تنظيم داعش.

 

وذكرت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأربعاء، أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الإرهابية يحتوي 107 قذائف هاون عيار120 ملم و174 قذيفة مقاومة طائرات عيار 57،وصاروخ كاتيوشا مع سبطانة أحادية.

 

وأضافت الخلية أنه" تم العثور على الكدس في ساحات مفتوحة بمنطقة المقالع ضمن عامرية الصمود الفلوجة، وحسب المعلومات المتوفرة أن المواد المضبوطة عائدة إلى مايسمى ولاية الجنوب بعصابات داعش الإرهابية".

 


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