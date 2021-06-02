انطلاق معرض الكتب والموسوعات القانونية بنقابة المحامين الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين برئاسة عضو المجلس محمد راضي مسعود، إقامة معرض للكتاب القانوني ومستلزمات المكاتب، تحت رعاية رجائي عطية نقيب المحامين.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد راضي مسعود، إن معرض الكتب سينطلق في الفترة من 05/06/2021، وينتهي في 30/60/2021، وذلك في السرداق المطل على شارع رمسيس أمام المبنى الجديد لنقابة المحامين.

وأضاف في بيان للنقابة اليوم، أن المعرض سيشمل تخفيضات تصل إلى 65%، إلى جانب توافر العديد من الموسوعات القانونية، والكتاب القانوني لعمالقة القانون بمصر.