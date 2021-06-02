قرار جمهوري بتعيين الدكتور خالد الدرندلى نائباً لرئيس جامعة الزقازيق

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، قراراً بتعيين الدكتور خالد على الدرندلى، نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث .

من جانبه قدم الدكتورعثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق التهنئة للدكتور خالد الدرندلى، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد لتحقيق التقدم والرياده للجامعة فى قطاع الدراسات العليا والبحوث وتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية.

كما قدم رئيس الجامعة الشكر للدكتورة مرفت عسكر، على ما قدمته للجامعة خلال فترة إشرافها على قطاع الدراسات العليا والبحوث، حيث شهدت الجامعة طفرة في البرامج الجديدة وفى النشر الدولى للبحوث العلمية.

يذكر أن الدكتور خالد على الدرندلى، يعمل أستاذاً بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات، وكان يشغل منصب عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة، ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات وحتى صدور قرار تعيينه نائباً لرئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث.