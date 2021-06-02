مقتل أكثر من 100 مسلح من طالبان في أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الأربعاء إن أكثر من 100 مسلح من طالبان قتلوا في اشتباكات مع القوات الحكومية في أنحاء مختلفة من البلاد.

ونسبت وكالة (خامة برس) الأفغانية، النسخة الإنجليزية، إلى الوزارة قولها في بيان إن 50 مسلحا من الحركة أصيبوا وتم مصادرة عدد من الأسلحة فيما دمرت كمية من الذخيرة.

وبحسب وزارة الدفاع، فقد تمت هذه العمليات خلال الـ24 ساعة الماضية في ولايات لغمان وكونار وننجرهار وغزنة وباكتيا وميدان وردك وخوست وزابول وبادغيس وهرات وفرياب وهلمند وبغلان.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم أيضًا إبطال 35 نوعًا من الألغام المزروعة في أنحاء مختلفة من البلاد.

وازدادت أعمال العنف والتمرد بشكل كبير مؤخرًا، ومع ذلك، لم تعلن طالبان رسميًا بعد عن هجوم الربيع، لكنها بدأت عمليًا في مهاجمة نقاط التفتيش والقوافل التابعة للجيش الوطني الأفغاني في عدة مواقع في أنحاء مختلفة من البلاد.