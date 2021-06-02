صحف الكويت: زيارة ولي العهد للسعودية تاريخية

وصفت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الأربعاء، زيارة ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد للسعودية بـ "التاريخية" كونها أول زيارة رسمية له، لترسخ عمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، مشيدة بتميُّز ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأشارت الصحف إلى مباحثات ولي العهد الكويتي مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، موضحة أن الجانبين استعرضا تعزيز العلاقات، وأوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات والفرص الداعمة لتطويره، إلى جانب الوضع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يُعزِّز الأمن والاستقرار.

ونقلت جريدة "الأنباء" الكويتية عن السفير الكويتي لدى السعودية الشيخ علي الخالد، قوله "إن العلاقات السعودية الكويتية كانت دوما نموذجا راقيا يحتذى به، ومستمرة في التنامي والقوة، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين أكدتها المحن التي مرت بالمنطقة، حيث أدانت وتدين الكويت بشدة الاعتداءات الغاشمة التي تعرضت لها السعودية من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأعلنت تأييدها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمن وسلامة أراضيها.

ولفتت إلى تأكيد الشيخ علي الخالد أن توقيع المملكة والكويت في عام 2018 على مجلس التنسيق السعودي - الكويتي يعد انطلاقة جديدة في التعاون القائم والمتنامي بين البلدين وتنمية للعلاقات التجارية، وفتح آفاقا أوسع أمام النمو الاقتصادي.

واختتمت أن التنوع الاقتصادي يعد هدفا مصاحبا لخطط التنمية المتتابعة لضمان استدامة الاقتصاد، وجاءت الخطة الطموحة لرؤية (المملكة 2030) ورؤية (الكويت 2035) باستهداف واسع النطاق للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد قابل للنضوب، وأن الرؤيتين تسلطان الضوء على طموح البلدين.