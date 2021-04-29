 كولومبيا تعيد فتح حدودها مع فنزويلا بعد 15 شهرا من الاغلاق - بوابة الشروق
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كولومبيا تعيد فتح حدودها مع فنزويلا بعد 15 شهرا من الاغلاق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 9:52 م

أعادت كولومبيا فتح حدودها البرية والنهرية مع فنزويلا، اليوم الأربعاء، بعد إغلاقها لما يقرب من 15 شهرًا بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية أن الفتح سيكون تدريجياً وسيتم دون التأثير على تنفيذ تدابير الأمن الحيوي التي وضعتها السلطات الصحية، وفقا لوزارة الداخلية.

وقالت سلطات الهجرة الكولومبية إنه سيكون هناك ضوابط صحية عند المعابر الحدودية الخمس من قبل السلطات في كل منطقة، وأضافت أن المهاجرين الفنزويليين الذين يرغبون في دخول البلاد في طريقهم إلى دولة أخرى سيخضعون أيضًا لنفس القيود.

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