جامعة أسيوط: حصول منتج تدوير المخلفات لهاني ثروت على المركز الأول في التصميم العالمي

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على دعم إدارة الجامعة لكافة العناصر الشابة من أبناء الجامعة من المبدعين في مختلف المجالات سواء من الطلاب أو من أعضاء هيئة التدريس، والذين يسهمون بإبداعاتهم في تمثيل اسم الجامعة تمثيلا مشرفا في كافة المسابقات والمحافل الدولية.

وأوضح أن المجالات الفنية تعد من أهم المجالات التي يظهر من خلالها عنصر الإبداع والموهبة والقدرة على صياغة فكرة مجتمعية أو قضية حياتية على هيئة عمل فني راقي، مؤكدا أن الواقع المجتمعي يعد مجالا خصبا للفنانين والمبدعين لاستثمار مواهبهم لإنتاج أعمال فنية تلمس هذا الواقع توثقه وتعبر عنه تعبيرا صادقا، وهو الأمر الذي نبغ فيه وتفوق فيه كوكبة من أبناء الجامعة من ذوي المواهب والخبرات العلمية فى مجال الفنون بشتى تخصصاتها.

جاء ذلك تعقيبًا من رئيس الجامعة، على التقرير المقدم له من الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة، والذي يفيد بحصول الفنان والمصمم الدكتور هاني ثروت المدرس المساعد بقسم التطوير بكلية الفنون الجميلة على المركز الأول خلال مشاركته فى الجولة الثانية لماراثون القاهرة للتصميم، والذي حمل شعار "تصميم المستقبل والماضي".

وصمم الفنان منتج لإعادة تدوير مخلفات البيئة وإنتاج مواد صديقة للبيئة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المنشاوي، عن خالص تهنئته للفنان هاني ثروت لحصوله على هذا المركز المتقدم في الماراثون ضمن 150 مصمما مشاركا من مصر والعالم؛ للتنافس في 17 فريقا عبر 4 تحديات تصميمية، وهو ما يعد تأكيدا على تفرد أبناء الكلية ونبوغهم في مختلف المجالات الفنية، وذلك ترجمة للدعم الكبير الذي توليه إدارة الجامعة بقيادة الدكتور طارق الجمال للحركة الفنية بالجامعة وأهميتها في الارتقاء بالذوق الفني.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني ثروت، إنه شارك في هذا الماراثون للعام الثاني على التوالي وهو الماراثون التشاركي الوحيد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وواحدا من الماراثونات التصميمية عالميا، والذي يهدف هذا العام في نسخته الثانية إلى تخيل الشكل الذي سيبدو عليه التصميم والحرف اليدوية والصناعة مع الانتشار المتزايد للتقنيات والصنيع الرقمي من خلال منافسة الفرق في تصميم التحديات المخصصة لهم عبر الانترنت.

وأكد أنه من المقرر عرض تنفيذ مبسط لمنتجه في معرض "ديزاين شو"، والذي تشارك فيه العديد من شركات التصميم والمصممين من مصر والعالم، وكذلك من المقرر أن تنطلق أعماله خلال الأيام المقبلة، منوها بانه قد حصل أيضا على المركز الأول في الجولة الأولى للمارثوان العام الماضي والذي تمحورت فكرتها حول إنتاج تصميمات لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث قام بتصميم جهاز تعقيم النقود والأوراق يتم استخدامه في المؤسسات الحكومية.