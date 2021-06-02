الليرة التركية تهوى لمستوى قياسي جديد بضغط من تصريحات أردوغان

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تكبدت الليرة التركية خسائر كبيرة، اليوم الأربعاء، وتراجعت لمستوى قياسي جديد بضغط من تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه طلب مجددا من البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وكان أردوغان أقال في مارس المحافظ السابق للمركزي ناجي إقبال، بعد أن أشرف على قيام البنك برفع متكرر للفائدة منذ نوفمبر.

وعين بدلا منه شهاب قافجي أوغلو، وهو عضو سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، ليكون رابع محافظ للبنك خلال عامين.

وقال أردوغان الليلة الماضية، في مقابلة مع محطة "تي آر تي"، :"لقد تحدثت مع محافظ البنك المركزي اليوم. من الضروري أن نخفض أسعار الفائدة".

وتراجعت الليرة بنحو 3% في وقت مبكر من اليوم الأربعاء لتصل إلى 8ر8 ليرة لكل دولار، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقلصت الليرة خسائرها إلى 1% لمستوى 6217ر8 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و14 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

والعملة التركية هي الأسوأ أداء من بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، حيث فقدت أكثر من 16% من قيمتها منذ إقالة محافظ المركزي السابق.

وقال أردوغان إن خفض أسعار الفائدة سيخفض تكاليف المنتجين وسيؤدي في النهاية إلى تباطؤ الزيادات في أسعار المستهلكين.

وعلى عكس الأفكار التقليدية، يفضل أردوغان خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم.