القوى العاملة تشارك في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية

شاركت وزارة القوى العاملة في الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية عبر تقنية ( الفيديو كونفرانس)، تمهيدا للدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمقرر عقده افتراضيا خلال الفترة من 3 إلى 19 يونيو الجاري، وذلك بحضور فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية ومجموعة من الوزراء العرب ، وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المسائل الإجرائية من رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة ، وكلمة المجموعة العربية في المؤتمر، ومنصب رئيس الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي والمناصب الأخرى المنبثقة عن المؤتمر.

وأوضحت الوزارة أن جدول أعمال الاجتماع التنسيقي تضمن مناقشة انتخابات مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2021 - 2024 ، ومشروع الخطة الإستراتيجية لمنظمة العمل الدولية للفترة 2022 - 2025، وكذلك الموقف من التصديقات على تعديل 1986 حول دستور منظمة العمل الدولية بشأن توسيع التمثيل بمجلس إدارة مكتب العمل الدولي، فضلا عن التعاون الإنمائي لصالح البلدان العربية ودعم المطالب الفلسطينية.

وأشار بيان الوزارة إلى متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974، 1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارستها التفرقة العنصرية وانتهاكات الحريات والحقوق النقابية، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.

ورحبت آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، بالحضور من منظمة العمل الدولية والوزراء العرب وممثلي أصحاب الأعمال وممثلي العمال ، مؤكدة حرص الوزارة على تنظيم وتنسيق دور المجموعة العربية في مؤتمر العمل الدولي في دورته الحالية، والذي تم إرجاء مؤتمره العام الماضي بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) لأول مرة في تاريخ المنظمة.