إسبانيا تعلن التبرع بـ15 مليون جرعة تطعيم ضد فيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بدرو سانشيث، اليوم، أن إسبانيا سوف تتبرع بـ15 مليون جرعة تطعيم إضافية لمكافحة كورونا، بعد تقديمها 7.5 مليون جرعة إلى أمريكا اللاتينية في أبريل الماضي، ما يرفع إجمالي الجرعات التي تبرعت بها إلى 22.5 مليون جرعة بنهاية 2021، في إطار جهودها لمكافحة الجائحة.

ووفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة اليوم الأربعاء، جاء إعلان سانشيث خلال مشاركته عبر خاصية الفيديوكونفرنس في قمة مبادرة جافي-كوفاكس (Gavi COVAX) الافتراضية، التي نظمتها الحكومة اليابانية، وجمعت العديد من قادة العالم من جميع القارات، فضلا عن شركات وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى شركاء فنيين فاعلين بهدف جمع تمويلات من أجل توفير اللقاحات مبكرا في ظل مبادرة كوفا.

كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، أن بلاده سوف تقدم أيضا 50 مليون يورو إلى كوفاكس، من خلال التحالف الدولي للقاحات، وسوف تتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال مبادرة تجمع الوصول إلى التكنولوجيا حول كوفيد-19 (C-TAP) من أجل منح ترخيص مفتوح لتجارب معملية على اختبارات تشخيص COVID-19 بدرجة تصل إلى 99%، تطورها إسبانيا بالتعاون مع باحثين من المجلس الأعلى للبحث العلمي.

وذكر سانشيث أن بلاده سعت منذ بداية الجائحة لتأكيد تضامنها من أجل ضمان وصول اللقاح ضد الفيروس للجميع، مؤكدا أن "سنصبح في مأمن من الفيروس فقط عندما يكون كل شخص على هذا الكوكب في أمان".