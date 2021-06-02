محافظ كفرالشيخ يطمئن على مصابي حريق منزل في «مسير»

زار عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، يرافقه السكرتير العام للمحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى كفرالشيخ العام، للاطمئنان على المصابين الثلاثة الذين تم حجزهم بقسم الحروق بالمستشفى العام، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، بعد نشوب حريق في منزل بمدينة مسير، تسبب في إصابة ١٤ شخصا.

وكلف نائب المحافظ، قيادات مديرية الصحة، والدكتور لطفى عبد السميع، مدير المستشفى العام ، بمتابعة حالة المصابين، وتوفير سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم للشفاء.

وتوجه نائب المحافظ والسكرتير العام، إلى مستشفى العبور، للاطمئنان على حالتين تم تحويلهما لتلقي العلاج بالمستشفى، والتأكد من استقرار حالتهما الصحية.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين في الحريق، ونقل أي مصاب لأي مستشفى خارج المحافظة إذا كانت حالته تستدعي ذلك، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واندلع حريق بمنزل مكون من ٣ طوابق بمدينة مسير، وأسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنا، نقلوا إلى قسم الحروق بمستشفيي كفرالشيخ العام والعبور، بعد التأكد من استقرار حالتهم الصحية.

وخرج 10 مواطنين منهم، بعد تلقيهم العلاج اللازم، واستقرار حالتهم.