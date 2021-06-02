البرلمان العربي يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام القائد

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منح البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي "وسام القائد" الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول.
صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.