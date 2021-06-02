 البرلمان العربي يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام القائد - بوابة الشروق
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البرلمان العربي يمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام القائد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 4:21 م

منح البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي "وسام القائد" الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للملوك ورؤساء الدول.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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