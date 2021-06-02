صندوق الاستثمار الروسي يعلن تسجيل لقاح سبوتنيك لايت في موريشيوس

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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي ،اليوم الأربعاء، عن تسجيل اللقاح الروسي أحادي الجرعة "سبوتنيك لايت" من قبل وزارة الصحة في جمهورية موريشيوس.

وقال رئيس الصندوق كيريل دميترييف في تصريحات له، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، "سيضيف تسجيل (سبوتنيك لايت) لقاحا آمنا وفعالا آخر ضد فيروس كورونا إلى المخزون الوطني لموريشيوس".

وأضاف: "يعتمد اللقاح على منصة مثبتة لناقلات الفيروسات الغدية البشرية ويسمح بتلقيح أسرع لمجموعات كبيرة من السكان، وخلق مناعة قطيع في فترة قصيرة من الزمن".

وكانت وزارة الصحة في جمهورية موريشيوس قد سجلت في مارس الماضي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المكون من جرعتين.