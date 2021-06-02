إطلاق حملة للوقاية من الفطر الأسود وكورونا في شمال سيناء

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أطلقت وحدة تكافؤ الفرص ومديرية الصحة فى محافظة شمال سيناء، اليوم، حملة للتوعية بلقاح كورونا وأضرار الفطر الأسود، تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف ومتابعة أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.

وأوضحت حنان حسن محمد مدير وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، أن الحملة خاصة بالتوعية بكورونا ومخاطرها وحث المواطنين على التسجيل والحصول على اللقاح لمواجهة المرض وحمايتنا من مخاطر العدوى والاصابة بالفيروس.

وأشارت إلى الدور المنوط بالوحدة بالمشاركة فى توعية المرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة بجميع القضايا المحيطة، وخاصة فى ظل ظروف جائحة كورونا، وكذلك ظهور الفطر الأسود الذى بدأ فى الانتشار مؤخرا فى بعض المحافظات.

ولفتت إلى بدء الحملة اليوم بالتعاون مع مديرية الصحة بالمحافظة بتوعية المواطنين وتحفيزهم على التسجيل للحصول على التطعيم بلقاح كورونا ، وكذلك توعية المواطنين بالفطر الأسود وأضراره وكيفية الوقاية منه، والتنسيق مع إدارة التثقيف الصحى بمديرية الصحة والسكان للتعاون فى تنمية وعى المواطنين فى هذا الاتجاه باشتراك كل من الدكتورة ريهام الغزال مدير قسم الثقافة الصحية والاعلام بإدارة العريش الصحية وفتحى عثمان مدير مكتب التثقيف الصحى فى مديرية الصحة بالمحافظة.

ونوهت حنان حسن إلى تكليف مسئولى وحدات تكافؤ الفرص فى مجالس المدن على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الإدارات الصحية والتثقيف الصحى لتوعية المواطنين والعاملين بها وعلى مستوى الأحياء والقرى التابع.

ومن جانبه.. أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ضرورة الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة فيروس كورونا، علاوة على اتباع التعليمات الصحية والوقائية فى مواجهة الفطر الأسود وتحذير المواطنين من مخاطرة.