مصرع عامل غرقا في ترعة بالدقهلية

لقي عامل مصرعه غرقا إثر انقلابه بتروسيكل في مياة ترعة أمام قرية "النزل" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من "أحمد ح." 16 سنة، عامل، ومقيم قرية "برمبال القديمة" دائرة المركز، بأنه أثناء قيادة والده "حمدي إ." 45 سنة، عامل، مقيم بذات العنوان، التروسيكل خاصته على الطريق الفرعي (منية النصر - النزل) وأمام محطة مياة قرية النزل دائرة المركز، اختل مقود القيادة بيده مما أدى إلى انحرافه وانقلابه بمياه ترعة صغيرة مجاورة لمحطة المياه مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



بانتقال الضباط والفحص، تبين وقوع الحادث وقيام الأهالي بانتشال جثة المتوفي، ونقله لمنزل ذويه، وبسؤال كلا من خال المتوفي "عادل ف." 65 سنة، مدرس، ونجل عم المتوفي "عماد ا." 60 سنة، عامل، ويقيمان قرية "برمبال القديمة"، أيدا ذات المضمون ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك.



وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر برقم 2021/2077 إدارى مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة.