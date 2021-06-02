تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة، التحقيقات حول مقتل ربة منزل على يد زوجها سائق نقل بمنطقة منشأة القناطر.

وكشفت تحريات رجال المباحث تفاصيل جديدة في الواقعة وتبين أن المتهم طلب من المجني عليها يوم الواقعة معاشرتها ولكنها رفضت بسبب مرضها فاستشاط الزوج غضبا فوقعت مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي ثم شنقها حتى فارقت الحياة، في الحال.

كما تبين أن المتهم خطط كثيراً لكي يخفي جريمته فحفر مقبرة داخل شقته بالطابق الأرضي ليدفن جثتها بغرفة صرف صحي ملحقة بالبيت ثم وضع عليها طبقة أسمنتية منعا لضمان عدم انبعاث أي روائح كريهة، وذهب المتهم إلى أسرة المجني عليها وقال لهم إن زوجته ذهبت لتقضي بعض حاجاتها ولم تعود إلى المنزل.

كان بلاغا ورد لضباط مباحث قسم شرطة منشأة القناطر من سائق يدعى (عبد اللطيف.ع)، باختفاء زوجته (منى .م ، 38 عاما)، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم أقدم على قتل زوجته ودفن جثتها بغرفة الصرف الصحي.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.