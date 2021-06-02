تعليم قنا: لا شكاوى من امتحانات الإعدادية لليوم الثاني

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجبر في اليوم الثاني للشهادة الإعدادية، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان المديرية برئاسة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التعليم بقنا، أي شكاوى تتعلق بأسئلة الامتحان أو بالحالة الصحية للطلاب والمعلمين.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، برفقته ربيع دنقل مدير عام إدارة قفط التعليمية لجان الامتحان بإدارة قفط، حيث زار مدرستي الزهراء الإعدادية والشهيد أمل عبد الحليم دنقل، وتحاور مع الطلاب حول مناسبة أسئلة الامتحان، واطمأن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستيفاء قواعد التأمين و السلامة.