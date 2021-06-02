 الأمم المتحدة: جائحة كورونا أغرقت مليون عامل إضافي في الفقر - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: جائحة كورونا أغرقت مليون عامل إضافي في الفقر

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 1:58 م

قالت الأمم المتحدة، إن جائحة فيروس كورونا، أدت إلى زيادة معدلات الفقر على مستوى العالم.

وأوضحت الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن جائحة كورونا أغرقت مليون عامل إضافي في الفقر.

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