 وزيرالخارجية المالیزي: صندوق موحد لجمع التبرعات للشعب الفلسطیني - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يونيو 2021 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟
النتـائـج تصويت

وزيرالخارجية المالیزي: صندوق موحد لجمع التبرعات للشعب الفلسطیني

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:15 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:15 م

أعلن وزیر الخارجیة الماليزي ھشام الدین حسین، اليوم الأربعاء، فتح باب التبرعات لمساعدة الفلسطینیین في قطاع غزة من خلال صندوق موحد؛ لمساعدة جامعي التبرعات في توجیه أموالھم، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية الماليزية تقديم المساعدة لتوجیه الأموال إلى فلسطین.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الخارجية الماليزي، قوله إنه بعد وقف إطلاق النار في 21 مایو الماضي فإن الھدف الرئیسي الآن ھو إرسال المساعدات الإنسانیة بأقرب وقت ممكن للفلسطینیین وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أن مالیزیا مستعدة للمشاركة ودعم أي مبادرات مع الدول الأشقاء لإعادة بناء معمل كوفید-19 الوحید في غزة، مجددا التزام بلاده في تسویة الصراعات بین فلسطین وإسرائیل.

وقال ھشام الدین، إن مالیزیا تبذل جھودھا للقیام باتصالات مع جمیع الدول في المنطقة فضلا عن تشجیع الحلول السیاسیة بین فلسطین وإسرائیل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك