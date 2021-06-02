وزيرالخارجية المالیزي: صندوق موحد لجمع التبرعات للشعب الفلسطیني

أعلن وزیر الخارجیة الماليزي ھشام الدین حسین، اليوم الأربعاء، فتح باب التبرعات لمساعدة الفلسطینیین في قطاع غزة من خلال صندوق موحد؛ لمساعدة جامعي التبرعات في توجیه أموالھم، مؤكدا استعداد وزارة الخارجية الماليزية تقديم المساعدة لتوجیه الأموال إلى فلسطین.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الخارجية الماليزي، قوله إنه بعد وقف إطلاق النار في 21 مایو الماضي فإن الھدف الرئیسي الآن ھو إرسال المساعدات الإنسانیة بأقرب وقت ممكن للفلسطینیین وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد أن مالیزیا مستعدة للمشاركة ودعم أي مبادرات مع الدول الأشقاء لإعادة بناء معمل كوفید-19 الوحید في غزة، مجددا التزام بلاده في تسویة الصراعات بین فلسطین وإسرائیل.

وقال ھشام الدین، إن مالیزیا تبذل جھودھا للقیام باتصالات مع جمیع الدول في المنطقة فضلا عن تشجیع الحلول السیاسیة بین فلسطین وإسرائیل.