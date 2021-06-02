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عرضت فضائية «العربية الحدث»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد افتتاح أول مسبح معلق في لندن.

وتم إنشاء هذا المسبح المعلق بقاع زجاجي، على ارتفاع 35 مترًا بين ناطحتي سحاب في العاصمة البريطانية.