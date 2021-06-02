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بالفيديو.. افتتاح أول مسبح معلق في لندن

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 2:28 م

عرضت فضائية «العربية الحدث»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد افتتاح أول مسبح معلق في لندن.

 

وتم إنشاء هذا المسبح المعلق بقاع زجاجي، على ارتفاع 35 مترًا بين ناطحتي سحاب في العاصمة البريطانية.

 


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