تعرضت الهند إلى تهديد جديد، بعد انتشار فيروس كورونا والفطر الأسود بين سكانها خلال الفترة القليلة الماضية، والتهديد الحالي، هو "داء الرشاشيات"، الذي يعتبر عدوى فطرية تستهدف من يعانون من ضعف المناعة.

وحتى الآن، أعلنت الهند عن اكتشاف 8 حالات إصابة بداء "الرشاشيات" الفطري، وتركزت الإصابات بين المواطنين المتعافين من كوفيد -19، والذي يعيشون في مدينة " فادودارا" الهندية، بحسب صحيفة " تايمز أوف إينديا" الهندي.

ولا تعتبر عدوى الرشاشيات مرضًا جديدًا؛ حيث إنه عفن شائع يتواجد حول الجميع؛ ويمكن العثور عليه في المواد النباتية المتحللة والغبار المنزلي ومواد البناء والماء غير النظيفة والتربة، ولكنه لا يستطيع التأثير على الجسم، إلا إذا كان يعاني من أمراض الرئة أو ضعف الجهاز المناعي أو التهابات شديدة.

ووفقًا لـ "معاهد الصحة الوطنية" الأمريكية، فإن هناك عدة أنواع من داء "الرشاشيات"، مثل القصبي الرئوي التحسسي ويتسبب في حدوث التهاب في الرئة ويظهر على هيئة سعال وصفير، والتهاب الرشاشيات التحسسي، ويتسبب في التهابات بالجيوب الأنفية ويظهر على هيئة صداع شديد وسيلان، والداء الغازي، ويصيب من يعانون من ضعف المناعة أو الذين خضعوا لعملية زراعة أعضاء أو خلايا جذعية، ويظهر على هيئة حمى وألم بالصدر وسعال يحتوي على دماء وضيق في التنفس.

ومن الأنواع الأخرى، الداء الجلدي، ويحدث نتيجة دخول الفطريات بالجلد، ويحدث ذلك بعد الجراحة أو الحروق، وينتشر بالجسم حتى يصل للرئة، إضافة إلى النوع الرئوي المزمن، ويصحابه فقدان للوزن وسعال وإعياء شديد وضيق بالتنفس، وورم الرشاشيات، ويظهر على هيئة سعال يحتوي على دماء وضيق تنفس.

ووفقًا لما ذكرته "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الأمريكية، فإنه يتم تشخيص داء الرشاشيات من خلال تصوير الصدر بالأشعة السينية أو الأشعة المقطعية للرئة والأجزاء الأخرى التي يشتبه إصابتها بالعدوى، كما يمكن التشخيص من خلال أخذ عينة من سوائل الجهاز التنفسي لفحصها أو تحليل عينة من الأنسجة المصابة أو عمل فحوصات لدم المريض.

أما عن العلاج، فيعتمد على نوع "الرشاشيات"، فهناك أنواع تحتاج إلى تدخل جراحي، وأخرى إلى أدوية مضادة للفطريات، وفي الحالتين يجب تواجد المريض في المستشفى للتأكد من مدى استجابة الجسم للدواء.