الزراعة: وفد نيجيري يزور معهد بحوث الصحة الحيوانية

قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية إن المعهد استقبل وفدا من معامل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدولة نيجيريا، وذلك في إطار توطيد سبل التعاون المشترك بين مصر ونيجيريا في هذا المجال.

وأضاف أن الوفد النيجيري تفقد معملي مرض البروسيلا وإنفلونزا الطيور المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE".

وأشار شاهين إلى أن الوفد النيجيري تفقد أيضا مركز حيوانات التجارب ذو مستوى الأمان الحيوي الثالث، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وكذلك معامل الفيروسات عالية الخطورة ذات المستوى الأمان الحيوي الثاني المتقدم، فضلا عن مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا.

وأبدى الدكتور شاهين استعداد المعهد لتدريب النيجيرين بالمعامل الخاصة بالمعهد في إطار حرص وزارة الزراعة على تدعيم وتوثيق التعاون مع دول القرن الأفريقي، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء.

من جانبه، أشاد الوفد النيجيرى بالإمكانيات والخدمات التي يقدمها المعهد على المستويين المحلي والدولي ومعامله المجهزة بأحدث التقنيات العلمية، كما أبدى رغبته في تكثيف التعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية بمصر.