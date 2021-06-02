اندلاع حريق هائل في مصفاة نفط بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران

اندلع حريق هائل، اليوم الأربعاء، في مصفاة نفط بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران، حيث تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق طهران.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هناك إصابات.

ونقلت الشبكة عن المدير العام لفريق إدارة الأزمات في العاصمة الإيرانية منصور دراجاتي قوله إن الحريق أصاب شركة "توندجويان" للبتروكيماويات المملوكة للدولة في جنوب طهران.

وصرح دراجاتي للتلفزيون الإيراني الرسمي بأن رجال الإطفاء يعتقدون أن الحريق نشب في خط أنابيب لغاز البترول المسال في المنشأة، ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.

من جانبه، قال المتحدث باسم إدارة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي لوسائل إعلام محلية، إنه تم نشر 10 سيارات إسعاف ومعدات أخرى في موقع الحريق، مضيفا أن المستشفيات في المنطقة على أهبة الاستعداد أيضًا.