كندا تسمح بتغيير نوع اللقاح بين الجرعتين الأولى والثانية

أقرت اللجنة الاستشارية العلمية لحكومة كندا بشأن اللقاحات المضادة لكورونا، بإمكانية تغيير نوع المصل بين الجرعتين الأولى والثانية.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، في طبعتها الإلكترونية الصادرة اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية في كندا أعطت إجمالي 22.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقًا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 391 ألفا و838 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين، حيث كانت قد بدأت عملية التطعيم في كندا قبل نحو 23 أسبوعا.