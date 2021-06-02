 محافظ بورسعيد: الاستزراع السمكي بشرق المحافظة خطوة نحو الاكتفاء الذاتي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ بورسعيد: الاستزراع السمكي بشرق المحافظة خطوة نحو الاكتفاء الذاتي

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:31 ص

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أن مشروع الاستزراع السمكي بمنطقة شرق بورسعيد، "الفيروز" والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو بشائر الخير، وخطوة نحو الاكتفاء الذاتي من الأسماك.
وأضاف المحافظ خلال استقباله اليوم الثلاثاء، اللواء حمدي بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية أثناء زيارته للمحافظة، أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد مشروعات تنمية منطقة قناة السويس وسيناء ويعمل على توفير فرص عمل للشباب.
وأكد أن الثروة السمكية في مصر تمثل قطاعًا مهما في الاقتصاد القومي.


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