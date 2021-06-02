 إثيوبيا تعلن نيتها إقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر - بوابة الشروق
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إثيوبيا تعلن نيتها إقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

وكالات:
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 7:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 7:59 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر.

وقال دينا، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أديس أبابا، إن الحكومة الإثيوبية تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية في سواحل البحر الأحمر للسيطرة على المنطقة، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف دينا أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".


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