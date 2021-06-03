سفير فلسطين: بدء وصول وفود الفصائل الفلسطينية خلال ساعات لحضور اجتماعات القاهرة

أعلن السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى مصر، بدء وصول وفود الفصائل الفلسطينية المشاركة في حوار القاهرة خلال ساعات، مشيرًا إلى بدء الاجتماعات خلال أيام قليلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، إن وفدًا من حركة حماس سيصل أولًا يعقبه وصول وفود بقية الفصائل، لافتًا إلى عقد الأمناء العامين للفصائل اجتماعًا يترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عبر تقنية الكونفرانس.

وأضاف أن الحوار الذي يأتي تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة اللحمة الوطنية وتحقيق المصالحة أفقيًا وعموديًّا بين كافة مكونات المجتمع، ووضع الواقع الفلسطيني على أعتاب مرحلة جديدة من الوفاق الوطني والشراكة السياسية الكاملة بين جميع الأطياف.

وأشار إلى بدء الاجتماعات خلال أيام قليلة (لم يحدد الموعد)، معربًا عن تطلعه لأنْ تقود هذه الاجتماعات برعاية مصرية وبتوجيهات الرئيس السيسي إلى إحداث انطلاقة جدية وكبيرة في ملف المصالحة الفلسطينية على طريق تشكيل حكومة وفاق أو وحدة وطنية، تتولى ترتيب البيت الداخلي وحل كافة الإشكاليات العالقة بسبب هذا الانقسام الذي استمر لسنوات طويلة.

ونوه السفير بأن اجتماعات حوار القاهرة ستكون استكمالًا للحوار الوطني الفلسطيني الذي أجري في شهري فبراير ومارس الماضيين في العاصمة المصرية أيضًا، مجددًا التأكيد على أن هذه الاجتماعات تستهدف ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات الراهنة.

وكان الرئيس السيسي قد وجه دعوة لجميع الفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة الأسبوع المقبل، لبدء حوار وطني، يرمي إلى توحيد الصف الفلسطيني من الداخل.

يأتي هذا الحراك استكمالًا للدعم المصري للقضية الفلسطينية، علمًا بأن جهود كثيفة بذلتها القاهرة - ولا تزال - أوقفت عدوانًا إسرائيليًا غاشمًا على قطاع غزة فجر الحادي والعشرين من مايو الماضي، واستمر 11 يومًا، وخلّف أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، فيما كانت دائمًا ما تردد سلطات الاحتلال بأن غاراتها استهدفت ما وصفتها بـ«الأهداف المشروعة لشل قدرات المقاومة الفلسطينية».