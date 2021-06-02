سكاي تكشف آخر التطورات بشأن انتقال ثنائي منتخب هولندا إلى برشلونة

كشف فابريزو رومانو مراسل شبكة سكاي سبورتس، عن آخر التفاصيل بشأن انتقال الثنائي الهولندي جيني فينالدوم وممفيس ديباي إلى برشلونة الإسباني.

وتمكن برشلونة من ضم سيرجيو أجويرو، إيريك جارسيا وإيمرسون لتعزيز صفوفه ويسعى لضم الثنائي ممفيس ديباي وفينالدوم.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أخر التطورات بشأن صفقتي ديباي وفاينالدوم.

وكتب رومانو أن برشلونة في محادثات مع ديباي من أجل ضمه في صفقة مجانية، ويتبقى فقط التفاصيل البسيطة حول توقيعه لعقد حتى 2023 او 2024.

فيما قال رومانو أن فينالدوم أتفق بشكل شفهي مع برشلونة، وسيكون عقده حتى 2024 ومن المتوقع أن يوقع في الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يشارك الثنائي فينالدوم وديباي مع منتخب هولندا في منافسات يورو 2020 هذا الصيف والمقرر لها الشهر الجاري.