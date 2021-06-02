كشف لغز العثور على جثة شاب مذبوح بأرمنت في الأقصر

تمكن رجال مديرية أمن الأقصر، من كشف لغز العثور على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، وبها أثر ذبح في الرقبة، بمنطقة نجع أبو حليمة بجوار كوبري العمري بأرمنت، وذلك وفق مصدر أمني لـ«الشروق».

وأوضح المصدر، أن تحريات المباحث كشفت عن تورط عاطل يدعى "ع.ج"، ٣٢ عامًا يقيم بمنطقة أرمنت الحيط في قتل الضحية "أ.ج.د"، ٢٨ عاما على أريكة أمام منزل العائلة، وبها آثار ضرب وذبح في الرقبة.

وأضاف المصدر، أنه بعدما قامت أسرة الضحية بإبلاغ شرطة النجدة، تم تشكيل فريق من مباحث أمن الأقصر لإجراء التحريات ومعرفة ملابسات الحادث، لضبط الجاني بأقصى سرعة.

وبتكثيف الجهود، تبين أن المدعو "ع.ج" أقدم على قتل الضحية على إثر نشوب خلافات بينهما، فقام باستدراجه إلى موقع زراعي، ثم قام بإلقاء جثته أمام مسكنه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تم تحرير محضر اللازم، وجارِ عرضه على النيابة العامة لتتولى استكمال التحقيقات.