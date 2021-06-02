نيويورك تايمز: حصول موديرنا على الموافقة الكاملة يعزز ثقة الجمهور في اللقاح

رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن حصول شركة موديرنا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الكاملة للقاحها المضاد لكوفيد-19، من شأنه أن يساعد في تعزيز ثقة الجمهور في اللقاح وتسويقه للمستهلكين بشكل مباشر.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء - أن موديرنا أصبحت أحدث شركة أدوية تقدم طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الموافقة الكاملة على استخدام لقاحها المضاد لكوفيد-19 لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أيضا أن تسهل عملية التطعيم على أصحاب العمل والمدارس والوكالات الحكومية والجيش الأمريكي.

ونقلت عن ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا قوله: "نتطلع إلى العمل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وسنستمر في تقديم البيانات على أساس متجدد في الأسابيع المقبلة لدعم طلب استخدام اللقاح لدى الأشخاص من 18 عاما فأكثر".

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يأتي طلب الموافقة الكاملة لموديرنا بعد تراجع وتيرة التطعيمات بشكل حاد منذ منتصف أبريل الماضي، مشيرة إلى أن شركتي فايزر وبيونتيك قدمتا شهر مايو الماضي طلبا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الموافقة الكاملة للقاح لاستخدامه في الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر.

وثبت أن لقاح موديرنا، الذي يعتمد على تقنية "الحمض النووي الريبوزي الناقل"، مثل منافستها فايزر، فعال للغاية في منع أعراض كوفيد- 19. وهو الركيزة الأساسية لحملة التطعيم الأمريكية إلى جانب لقاح فايزر.