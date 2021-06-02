شيكاغو: لن يتم فرض حجر صحي على الزائرين من الولايات الأخرى مع انخفاض الإصابات بكورونا

قالت وزارة الصحة في مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن زائري المدينة من الولايات الأخرى لن يضطروا إلى الخضوع لحجر صحي بعد الوصول إليها مع تراجع الإصابات بفيروس كورونا على مستوى الولايات المتحدة.

وهذه هي المرة الأولى منذ فرض القيود في يوليو 2020 التي لا يتم فيها إدراج ولايات في القائمة التي تتطلب الخضوع للحجر الصحي أو تقديم اختبار سلبي للفيروس عند الوصول إلى شيكاغو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأضافت وزارة الصحة أنه "نتيجة لتحسن الظروف في مختلف أنحاء البلاد واستمرار تلقي التطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19، لم تسجل أي ولاية أكثر من 15 إصإبة لكل 100 ألف نسمة".