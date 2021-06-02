 انتخاب إسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل - بوابة الشروق
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انتخاب إسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 12:19 م

انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل.

وبذلك يصبح هرتسوج الرئيس الحادي عشر لإسرائيل.

ونافس هرتسوج في هذه الانتخابات ميريام بيريتس.


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