انتخاب إسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل

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انتخب الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إسحاق هرتسوج رئيسا لإسرائيل.
وبذلك يصبح هرتسوج الرئيس الحادي عشر لإسرائيل.
ونافس هرتسوج في هذه الانتخابات ميريام بيريتس.