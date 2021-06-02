فيتنام تتراجع عن حظر استقبال رحلات الطيران الدولية

ألغت فيتنام، اليوم الأربعاء، قرار حظر هبوط رحلات الطيران الدولية فى أكبر مطارين في البلاد بعد ثلاثة أيام فقط من قرار الحظر.

كانت هيئة الطيران المدني الفيتنامية قد فرضت يوم الاثنين الماضي حظرا على الرحلات الدولية يستمر حتى 7 يونيو الجاري، لكنها قررت اليوم السماح بدخول الرحلات إلى البلاد دون تفسير لقرار التراجع عن الحظر بحسب صحيفة فن إكسبريس الفيتنامية الإلكترونية.

وكان مطار تان سون نات الدولي في مدينة هو شي منه سيتي قد أوقف استقبال رحلات الطيران الخارجية. كما قررت سلطات المدينة فرض قواعد التباعد الاجتماعي لمدة أسبوعين اعتبارا من الاثنين الماضي في ظل تزايد أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

كانت فيتنام تحظى بالإشادة لتعاملها الجيد مع جائحة فيروس كورونا المستجد حتى الآن. وبعد شهر من عدم وقوع أي حالات عدوى محلية بالفيروس، ظهرت حالات العدوى مرة أخرى يوم 27 أبريل الماضي حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة منذ ذلك الوقت أكثر من 4500 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفيتنامية يوم السبت الماضي أنها رصدت سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا المستجد تجمع بين خصائص السلالتين الهندية والبريطانية.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين تانه لونج، إن السلالة الهجين الجديدة سريعة العدوى وتنتقل عبر الهواء وتم رصدها من خلال تحليل التسلسل الجيني لمرضى فيروس كورونا المستجد في البلاد.

يذكر أن فيتنام سجلت رسميا 7425 إصابة و48 وفاة بسبب كورونا منذ تفشي الجائحة.