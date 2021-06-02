 سفير السعودية في الخرطوم يؤكد رغبة بلاده للاستثمار في السودان - بوابة الشروق
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سفير السعودية في الخرطوم يؤكد رغبة بلاده للاستثمار في السودان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 6:50 م

أكد سفير المملكة العربية السعودية بالسودان علي بن حسن بن جعفر، جاهزية ورغبة المملكة على مستوى الحكومة والشركات ورجال الأعمال، للاستثمار في المجالات المطروحة وأيضا أية مشاريع ترغب فيها الحكومة السودانية.

وبحث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم "الاربعاء"، مع سفير السعودية بالسودان، سبل التعاون بين البلدين وامكانية الاستثمار فى مجالات الاتصالات، الثروة الحيوانية، الطرق، النقل والطاقة.

وأكد سفير السعودية، أن هناك ثلاثة مشاريع جاهزة للتوقيع عليها تشمل مجالات الصحة، التعليم، والكهرباء.

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