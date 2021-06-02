بدء مبادرة تخريد السيارات ببورسعيد والتي مر عليها 20 عاما

شهد الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، بدء تنفيذ مبادره تخريد أول 5 سيارات والتي مر عليها 20 عامًا، وذلك بجراج حي المناخ بساحة مراقبة بكاميرات المراقبة؛ لتأمينها ويتم تفريغ الوقود والزيوت من السيارات ويتم إجراءات استلام السيارات القديمة وملفاتها بمعرفة اللجان المختصة.

وقال اللواء عادل الغضبان محافظ ببورسعيد، في بيان إعلامي، إن بورسعيد تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة وأن المحافظة خصصت مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها في المكان المخصص لها بجراج حي المناخ، واستلام سيارات جديده تعمل بالغاز الطبيعي، يأتي ذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد.

يذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد والبالغ عددها حوالي 30 ألف سيارة من موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009 إعفاءً جزئي من رسوم الضرائب الجمركية، وذلك على أن يلتزم أصحاب السيارات التي سيطبق عليها الإعفاء الجمركي، بالاشتراك في مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات المتقادمة.