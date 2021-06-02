تعليم الجيزة: التشديد على طلاب الإعدادية بعدم استخدام أدوات الغير وإرشادات للتوعية ضد كورونا

قال مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية، السبت المقبل، وبلغ إجمالى عدد الطلاب 262474 طالبا وطالبة مقسم على 664 لجنة بجميع مدارس الجيزة.

وأضاف الجيار، في بيان اليوم، أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدارس اليوم والساعة لمتابعة العملية الامتحانية بكل مدارس وإدارات الجيزة المختلفة لحل وتلافي أى مشكلة تعوق الامتحانات والعمل على حلها فورا، كما توجد غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لرصد أى معوقات ومشكلات والعمل على حلها فوراً وقوعها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

وشدد الجيار على تقليل عدد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان مع تعقيم جميع مقرات لجان سير الامتحان بصفة دورية ويومية واستخدام أجهزة الكشف الحراري للطلاب والمعلمين وبوابات التعقيم والتطهير، والتنبيه على جميع الطلاب بأن كل طالب يستخدم أدواته وعدم استخدام أدوات الآخرين مع تعليق لوحات إرشادية للتوعية ضد فيروس كورونا.

وشدد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة مع اتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقاً لخطة الدولة والمحافظة فى مواجهة فيروس كورونا وعدم الدخول إلا بارتداء الكمامات.