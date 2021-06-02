تحالف ميركل المسيحي يعاود التقدم في استطلاعات الرأي

عاود التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى التصدر في استطلاعات الرأي بعد تراجع على مدار أسابيع.

فقد حصل التحالف في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التليفزيونية على تأييد 25% من الألمان، بزيادة قدرها نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، فقد حزب الخضر نقطة مئوية واحدة ليحصل على تأييد 24% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء.

وارتفعت شعبية الحزب الديمقراطي الحر بمقدار نقطة مئوية ليتساوى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، عند 14%.

وفي المقابل، تراجعت شعبية حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بمقدار نقطة مئوية إلى 9%، وحصل حزب اليسار على 6%.

وفيما يتعلق بمسألة المستشارية، أيد 24% من الألمان أن تكون زعيمة حزب الخضر، أنالينا بيربوك، مستشارة ألمانيا المقبلة، بتراجع قدره 8 نقاط مئوية مقارنة بخمسة أسابيع سابقة.

وحصل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين لاشيت، على تأييد 19% من الذين شملهم الاستطلاع، بزيادة نقطة مئوية عن الأسبوع الماضي، بينما حصل نائب المستشارة أولاف شولتس، مرشح الاشتراكيين للمنافسة على المستشارية، على تأييد 14% من الألمان.

وذكر 43% من الذين شملهم الاستطلاع أنهم لا يؤيدون أي من المرشحين الثلاثة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 25 حتى 30 مايو الماضي، 2500 ألماني.