رئيس مانشستر سيتي: نسعى لتعزيز صفوف الفريق وتعويض رحيل أجويرو

أكد خلدون آل مبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أن فريقه عاقد العزم على توجيه رسالة قوية في فترة الانتقالات الصيفية، وتعهد بإيجاد البديل المناسب للمهاجم الأرجنتيني سيرخيو اجويرو.

ويتطلع سيتي للإنفاق ببذخ لتدعيم صفوف الفريق تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع إيجاد القائد المناسب في خط الهجوم عقب انتقال أجويرو إلى برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة سيتي في ضم هاري كين هداف توتنهام، بجانب إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وبعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في أخر أربعة أعوام بجانب بلوغ المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة على يد تشيلسي، يرى آل مبارك أنه من المهم تدعيم صفوف الفريق.

وقال آل مبارك في مقابلة مع المحطة التليفزيونية لناديه، والتي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) "أحد الأشياء التي تعلمتها على مر السنين هو أنك تحتاج باستمرار إلى جلب المواهب إلى الفريق وتحديثها وخاصة عندما تكون في مستوى عالٍ وعندما تكون في القمة".

وأضاف "بعد الفوز بالدوري، لم يحن الوقت للجلوس والاستمتاع. سيكون هذا هو أكبر خطأ لك إذا لم تدعم الفريق...هذا هو الوقت المناسب لبعث رسالة قوية مفادها أن الفوز بالدوري فقط ليس كافيا".

وتابع "هذا رائع، لكنك تريد الفوز به مرة أخرى وأنت ملتزم وتجلب المزيد من المواهب التي ستتنافس، ليس من أجل الفريق، ولكن من أجل التشكيلة الأساسية".

وأشار "فقدنا أسطورة مهمة للغاية هو سيرخيو أجويرو. لكنني على ثقة من أننا سنجد اللاعب المناسب لملء ذلك الفراغ".

واعترف آل مبارك "هناك جوانب أخرى داخل الفريق بحاجة إلى الاستثمار. ليس بالكثير. لا يتعلق الأمر بالأرقام، إنما يتعلق بالجودة".

وأوضح "أعتقد أن الفريق رائع. أنت لا تفوز بالدوري الممتاز ولا تصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا إذا لم يكن لديك فريق رائع".

وأشاد آل مبارك بالعلاقة الإيجابية التي يتمتع بها مع جوارديولا، الذي فاز بثمانية ألقاب في السنوات الخمس منذ توليه تدريب مانشستر سيتي.

ووضح "كانت هذه الشراكة شراكة عظيمة... هو يتواجد في البيئة المناسبة، لديه البنية التحتية المناسبة من حوله. لدينا أكبر ثقة وأقوى علاقة، وقد حققنا الكثير سويا ، "لذلك، أعتقد أن الرحلة ستستمر طالما كان بيب سعيدا ونحن سعداء".

وأنهى آل مبارك تصريحته بالقول "إلى جماهير مانشستر سيتي، أقول لكم، فقط كونوا إيجابيين، وكونوا واثقين، واستمتعوا بهذه اللحظات، نحن نتطلع إلى الموسم المقبل وسنأخذه كرحلة جديدة في كل مرة".