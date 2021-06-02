قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بوزارة المالية، إنه تم تحديث الموقع الإلكتروني للمبادرة للتسهيل على المواطنين، موضحًا أن خاصية كتابة طراز السيارة أصبحت اختيارية بعد رصد عدم توافر طراز لبعض السيارات القديمة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أنه في حالة عدم توافر بيانات عن طراز السيارة سيتم تخطيه واستكمال باقي البيانات، ذاكرًا أنه أسماء وبيانات الشركات التي يرغب المواطن باستبدال سيارته المتقادمة بأخرى منها على الموقع الإلكتروني.

وذكر أنه تم إتاحة أسماء العلامات التجرية المشاركة للسيارات الجديدة في المبادرة بتفاصيلها من حيث الفئات والطراز وإدارج المواصفات الخاصة بها على الموقع الإلكتروني، لتوفير الحرية أمام المواطن في الاختيار.

وأوضح أن المواطن أصبح متاح له تقديم بيانات إضافية كتسجيل العنوان الحالي إذا كان غير مطابق للمذكور في الرقم القومي وكذلك محل العمل بعد التحديثات على الموقع الإلكتروني للمبادرة.

