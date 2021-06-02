التنظيم والإدارة: مسئولون عراقيون يشيدون بخطة الإصلاح الإداري

• رئيس الوفد: نأمل أن تكون الزيارة استمرارا للتعاون المثمر والتكامل بين الجانبين

بحث رئيس جهاز التنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، مع وفد مجلس الخدمة العامة الاتحادي بدولة العراق الشقيقة برئاسة محمود التميمي، رئيس المجلس، والذي يزور مصر للإطلاع على التجربة المصرية في الإصلاح الإداري وتجربة مركز تقييم القدرات والمسابقات في اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة.

وجدد الشيخ، ترحيبه بوفد العراق الشقيق، مؤكدا أن العراق صاحبة حضارة ودور تنويري عالمي وإنساني، وأصحاب الحضارات دورهم ممتد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

واستعرض جهود الحكومة المصرية في مأسسة عملية الإصلاح الإداري وضمان استدامته، والخطوات التنفيذية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، حيث إن المواطن هو المقصد والهدف من عمليات الإصلاح.

كما استعرض آليات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، ويعلي من رضاء المواطن، مشيرا إلى المباديء التي وضعتها الحكومة لتنفيذ عملية الإصلاح،

ومن جانبه، وجه محمود التميمي، الشكر للدولة المصرية على سرعة الاستجابة لطلب الإطلاع على تجربتهم المتميزة في الإصلاح الإداري، وعلى حفاوة وطيب الاستقبال، معربا عن أمله في أن تكون هذه الزيارة استمرارا للتعاون المثمر والتكامل بين الجانبين، مدعوما بالعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقتين.

وتفقد رئيس المجلس والوفد المرافق له بتفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وتجربة منظومة عمل المركز، مشيدا بها وبتأمينها ضد أي تدخل بشري أو هجمات إلكترونية، كما أعرب عن إعجابه بقوة منظومة التقييم والتي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.