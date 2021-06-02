 البرازيل تسجل 78 ألفا و296 إصابة جديدة و2408 وفيات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 2 يونيو 2021 9:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

البرازيل تسجل 78 ألفا و296 إصابة جديدة و2408 وفيات بفيروس كورونا

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يونيو 2021 - 8:54 ص

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، 78 ألفا و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي 16 مليونا و624 ألفا و480 حالة.
وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 2408 حالات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 465 ألفا و199 وفاة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.
بسم/ت م ش/ع م م


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك