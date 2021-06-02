مسئولة أممية: سنعمل مع جميع الشركاء الدوليين في سبيل دعم استقرار لبنان وشعبه

قالت يوانّا فرونِتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة المعينة حديثاً في لبنان إنها ستعمل مع جميع الشركاء في بيروت والمجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة، لدعم لبنان وشعبه بهدف تعزيز السلام الديمقراطي والأمن والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المنسقة الأممية اليوم /الثلاثاء/ لدى وصولها إلى العاصمة اللبنانية لتولي منصبها الجديد، حيث تشغل فرونِتسكا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL).

وأضافت فرونِتسكا أن تفكيرها الأساسي موجه إلى كل الذين يعانون بسبب الأزمات المعقدة التي تواجه بلادهم، مؤكدة أن العمل مع الأمم المتحدة في لبنان شرف كبير.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان عن أسفها لما يمر به لبنان بهذه الأوقات العصيبة للغاية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعلن عن تعيين البولندية فرونِتسكا في الأول من أبريل الماضي.. وتتمتع فرونتسكا بخبرة تزيد عن 25 عاماً في الدبلوماسية والأمن الدولي وشؤون الشرق الأوسط.