مقتل 3 أشخاص بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن عاصفة تشوي - وان في الفلبين

ذكر مسؤولو مكافحة الكوارث، اليوم الأربعاء، أن العاصفة الاستوائية "تشوي-وان" تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية في جنوب وشرق الفلبين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وكانت العاصفة "تشوي-وان" مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة وزوابع وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، عندما ضربت أكثر من 12 إقليما في الفلبين، بما في ذلك منطقة العاصمة ، مترو مانيلا.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن العاصفة تحركت من الشمال إلى الغرب، بسرعة 25 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تعبر جزيرة "لوزون" الرئيسية قبل أن تضعف وتتلاشى في نهاية الأمر.

وتقطعت السبل بأكثر من ثلاثة آلاف شخص في الموانئ البحرية في الأقاليم المتضررة بعد أن علق خفر السواحل السفر عن طريق البحر.

يذكر أن الفلبين يجتاحها 20 إعصارا استوائيا في المتوسط سنويا.

وكان أقوى إعصار يضرب البلاد "إعصار هاينان"، الذي أودى بحياة أكثر من 6300 شخص وتسبب في نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص في نوفمبر 2013.