واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا صحوته، وحقق اليوم فوزا مهماً على سوهاج بهدف نظيف، بالجولة 25 من الدوري الممتاز ب التي جمعت بينهما بملعب استاد جامعة المنيا، ليقفز الفريق للمركز الثاني برصيد 48 نقطة.

وضم تشكيل فريق المنيا بقيادة شديد قناوي المدير الفني كل من: عبدالكافي رجب حارس مرمي، وفي الدفاع أحمد إسماعيل وإسلام طارق وبرسوم محروس وأيمن ناصر، وفي الوسط أحمد جمال ومصطفي شوبكشي وأحمد عصام، وفي الهجوم كامل احمد ومحمد سمارة وفتحي عثمان فتحيانو.

وحاول لاعبو المنيا التسجيل خلال الشوط الأول ولم يحالفهم الحظ سوا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من ضربة حرة سددها اللاعب احمد اسماعيل ارتطمت بالقائم .

وخلال الشوط الثاني كثف فريق المنيا هجماته بعد مشاركة عدد من اللاعبين وهم: بدوي عاشور، وأحمد اشرف، ومحمد ادم وعمرو عثمان، وسجل الفريق هدفا بالدقيقة 9 من الشوط ليواصل الفريق هجماته دون أن يحالفه الحظ في التسجيل.

عقب فوز اليوم يرتفع رصيد المنيا للنقطة 48 نقطة في المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن الشرقية للدخان المتصدر ب 51.

كما حرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة وتهنئة اللاعبين فور انتهاءها، حيث حضر المحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس والمشرف على الكرة، والعميد محمود السبيعي امين الصندوق وعضوا المجلس خالد فايز وهاني صدقي.