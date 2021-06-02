موسيماني يعقد جلسة مع كريم نيدفيد في تدريبات الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، على هامش مران الأهلي الجماعي الذي أقيم بعد عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الاطمئنان على اللاعب وإسداء بعض التعليمات الخاصة للاعب قبل انطلاق التقسيمة التي جرت في ختام فقرات المران.
ويخوض الأهلي مباراة ودية في الخامسة مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين، وذلك في إطار التحضير لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.
وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين نظيفين، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.