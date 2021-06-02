الجيش الألماني ينقل مروحيات للقوات الخاصة في أفريقيا

نقل الجيش الألماني ثلاث مروحيات إلى غرب أفريقيا لمهمة قواته الخاصة هناك.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية اليوم الأربعاء بناء على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "النقل جرى دعما لعملية غزالة".



تجدر الإشارة إلى أن عملية "غزالة"، التي يقوم فيها ضفادع الكوماندوز الألماني بتدريب قوات محلية خاصة في النيجر، صارت الآن جزءا من مهمة تدريب الاتحاد الأوروبي "EUTM"، والتي تركز على مالي.



وتم ذكر نقل المروحيات علنا ​​لأول مرة في تقرير عن الجاهزية المادية للجيش الألماني نُشر أول أمس الاثنين.



وجاء في التقرير أن "أحدث أنظمة الأسلحة المستخدمة لدينا هي المروحية الخفيفة متعددة الأغراض لدعم القوات الخاصة (H145M LUH SOF)". وتم نقل المروحيات على متن طائرات نقل من طراز (A400M) منذ نهاية مارس الماضي.



وينص تفويض بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي، الذي تم تغييره في عام 2020، على تدريب القوات المسلحة المالية ودعمها بالقرب من العمليات في مكافحة الجماعات الإرهابية الإسلامية والعصابات الإجرامية، دون أن يشارك الجيش الألماني نفسه في العمليات القتالية.



وهناك خطط لإنشاء مركز تدريب في وسط مالي. وتم تمديد نطاق المشاركة في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى جميع دول الساحل الخمس - موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، تحسبا لنشاط الإرهابيين العابر للحدود.